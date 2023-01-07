Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otelin tavanı çöktü

Son dakika haberi! Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü.



Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki bir otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişilerin yıkıntının altında kaldığı ve yaralananların olduğu bildirildi.



Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.



Oteldeki kalabalık ekiplerin koordinesinde boşaltıldı.

KARS VALİSİ: 10 HAFİF YARALI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olaya ilişkin açıklama yapan Kars Valisi Türker Öksüz, acil yardım ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve hastaneye götürülen 10 kişinin hafif yaralı olduğunu söyledi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU: HALKIMIZA GEÇMİŞ OLSUN



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da "Olay, tavandaki alçıpanın çökmesi nedeniyle meydana geldi. An itibarıyla on yaralıdan hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Enkaz altında kalan kimse yok" dedi.