SON DAKİKA HABERİ: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 14:02 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 14:17

SON DAKİKA HABERİ: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Terör örgütü PKK'ya yönelik sınıröresi operasyonlar devam ediyor. 

MİT’in takibinde olan Emine Erciyes kod adlı terörist Nazlı Taşpınar'ın Irak'ın Gara bölgesinde olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Taşpınar etkisiz hale getirildi.

Örgütün en üst yönetim kademesi olan PKK/KCK merkez komite üyesi olan Taşpınar'ın 1994 yılında örgüte katılmasının ardından terörist elebaşı Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldığı öğrenildi.

Bölücü örgüt içerisinde çeşitli yönetim kademelerinde yer alan teröristin çok sayıda eylemi yönettiği ve kadın teröristlerin eğitiminde önemli rol oynadığı biliniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...