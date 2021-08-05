SON DAKİKA HABERİ: Konya'da aile katliamı: Mehmet Altun tutuklandı

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alının katil zanlısı Mehmet Altun, tutuklandı.





Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta dün yakalanan Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme", "yakarak mala zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "taşıma ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarından tutuklandı.'de...