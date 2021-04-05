SON DAKİKA HABERİ: 'Montrö' bildirisine imza atan 10 emekli amirale gözaltı (Lojman ve koruma hakları iptal)

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104 emekli amiralin 'Montrö' bildirisi sonrası hareketli saatler yaşanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde bildiride imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı verildi.



Soruşturmada emekli amirallerden 10'u gözaltına alınırken, 4 şüpheliye 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

NEYLE SUÇLANIYORLAR?

Soruşturmada amiraller 'cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmak'la suçlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemleri usulünce icra edilmiştir" denildi.

Soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı.



Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı.

Gözaltına alınan 10 emekli amiralin Ankara Emniyeti'nde sorgulaması sürüyor.

LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL



Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

SUÇ DUYURUNDA BULUNDULAR

81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

BEŞTEPE'DE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Yaşanan gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.



Toplantıda, amiraller tarafından kaleme alınan bildiri ve bu bildiride yer alan ifadeler hakkında değerlendirme yapıldı.

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