MSB: Barış Pınarı ve Zeytindalı harekat bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.



Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/kijgpkYySd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2022