MSB: Barış Pınarı ve Zeytindalı harekat bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haberler 26.06.2022 - 11:34

MSB: Barış Pınarı ve Zeytindalı harekat bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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