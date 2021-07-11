SON DAKİKA HABERİ... MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11.07.2021 - 13:13

SON DAKİKA HABERİ... MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! 


Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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