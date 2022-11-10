 SON DAKİKA HABERİ: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Bakan Nebati açıkladı - Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

SON DAKİKA HABERİ: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Bakan Nebati açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, başında bulunduğu bakanlığın 2023 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? sorusuna, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi. Enflasyonun ne zaman düşeceği sorusuna ise "Baz etkisiyle de olsa enflasyon Aralık ayı itibariyle düşüşe geçecektir" diye cevap verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Bakan Nebati açıkladı

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Son dakika haberi! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, Bakan Nureddin Nebati, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Nebati, hükümetin faiz politikasına ilişkin, "Diğer ülkeler gibi faizleri artırsaydık büyümemiz duracak istihdam azalacaktı. Bu ülkenin potansiyelini sınırlamayı istemedik." dedi. "Enflasyona kimseyi ezdirmedik" diyen Bakan Nebati, "İstihdam olsun, alım gücü iyileştirmesi olsun gerekli politikaları uyguladık. Önümüzdeki dönemde de bu kararlı politikaları uygulayacağımızdan halkımız emin olsun" diye konuştu.

Enflasyonun ne zaman düşeceği sorusuna ise "Önümüzdeki dönemde iyileştirmeler her türlü alanda rakamlara yansıyacaktır. Baz etkisiyle de olsa enflasyon Aralık ayı itibariyle düşüşe geçecektir" cevabını verdi.

TÜİK ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Milletvekillerinin TÜİK'e yönelik eleştirilerine de yanıt veren Bakan Nebati, "TÜİK'e sahip çıkalım, 2022 yılında 560 bin 360 fiyatı derliyor, 2 bin kişilik ekiple gerçekleştiriyor bunu" dedi.

NET HATA NOKSAN

Bakan Nebati, net hata noksan kalemine ilişkin de sorulara cevap verdi. Bakan, "Ocak Ağustos ayları içinde 28.3 milyar dolarlık giriş olmuştur. Son yapılan Varlık Barışı ile yurt içinde 4,7 milyar varlık beyan edilmiştir. Yurt dışından ise 12,3 milyar TL ülkemize getirilmiştir." diye konuştu.

"GRİ LİSTE" ELEŞTİRİLERİ

'nin "gri liste"ye alınmasına yönelik muhalefet eleştirisine Nebati, "Yapmayın şunu, ülkemizin gri listeye alınmasının Varlık Barışı ile bağı yoktur. Kara para aklanmasına yönelik eylem gücü tarafından tüm süreç takip edilmektedir. Ülkemize gelen kaynaklar MASAK tarafından incelemeye tabi tutulmaktadır" karşılığını verdi.

OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Bakan Nebati, otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? sorusunu ise, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz." diye cevapladı.

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