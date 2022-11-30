SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık, çatışmada 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit

İlişkili

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden şehit haberi geldi. 

Acı haberi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. 

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...