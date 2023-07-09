SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki asker şehit

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşinde iki asker şehit oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki asker şehit
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, iki askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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