SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca: 61 yaşındaki bir erkek hastamızı kaybettik (Virüsten ikinci ölüm)

Son dakika haberi! Türkiye'de corona virüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

93 YENİ VAKA



Vaka sayısı hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı, "Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" açıklamasında bulundu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...