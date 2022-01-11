SON DAKİKA HABERİ: Semra Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığında
SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanlığı, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesinde prosedürü tamamladı. HDP'li Semra Güzel hakkındaki fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
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