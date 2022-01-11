SON DAKİKA HABERİ: Semra Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığında

SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanlığı, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesinde prosedürü tamamladı. HDP'li Semra Güzel hakkındaki fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Haberler 11.01.2022 - 09:52

SON DAKİKA HABERİ: Semra Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığında

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...