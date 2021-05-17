SON DAKİKA HABERİ: Soylu Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarının bilançosunu açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Soylu, "Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında toplam 7 terörist hale getirildi" açıklamasını yaptı.

17.05.2021 - 09:45 | Son Güncelleme : 17.05.2021 - 10:47

SON DAKİKA HABERİ: Soylu Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarının bilançosunu açıkladı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonları kapsamında Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında ise 2 olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince jandarma insansız hava aracı ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Eren-2 operasyonları kapsamında da Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Yaylak kırsalında, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları tarafından düzenlenen operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. İki operasyonda toplam 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bakan Soylu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz" dedi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...