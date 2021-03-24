SON DAKİKA HABERİ: TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

SON DAKİKA HABERİ:  TBMM Başkanı Şentop, yeni anayasa tartışmaları için, "Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir. Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç almak hedef olmalı, somut bir metin ortaya çıkmalı" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı 24.03.2021 - 22:53

SON DAKİKA HABERİ: TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

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