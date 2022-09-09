SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de yakalanan DAEŞ'in üst düzey yöneticisi tutuklandı

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Türkiye'de yakalanan DAEŞ'in en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı.

Terörist avukatı eşliğinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan sorgusunun ardından "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanarak Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Hakimlik kararında, teröristin örgütün 2014 yılında Musul'u ele geçirmesiyle ilgili idari görev üstlendiği, örgüt yönetiminin şüphelinin "Şeri hukuk" bilgisinden ve fetvalarından faydalandığı belirtildi.



Önce sözde eğitim bakanı sonra da "kadıların kadısı" görevi üstlenen teröristin pek çok ihtilaf üzerine kararlar verdiği kaydedilen kararda, örgütün elebaşı tarafından üst düzey görevlere hazırlandığı aktarıldı.



Örgütün elebaşlarından Abdullah Kardaş'ın ölümünün ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin raporlarında belirtildiği üzere örgütün yeni liderinin Al Sumaidai şeklinde açıklandığı kaydedildi.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından sorgulanan Al Sumaidai, ifadesinde örgüte katılmadan önce Irak'ta din alimliği yaptığını söyledi.



Al Sumaidai, öğrencilerinden birinin, örgütün sözde askeri kanat sorumlusu olan Ebu Müslim El Türkmani kod adlı kişinin oğlu olduğunu belirtti.

Örgüt elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin, 2012 yılında bu kişi aracılığıyla örgüte biat etmesi talimatının verildiğini kaydeden Al Sumaidai, böylece Musul'da örgüte katıldığını ifade etti.

Al Sumaidai, örgütte "Üstad Zeyd" kod adını kullandığını kabul ederken, 2014 yılında DAEŞ'in Musul'u ele geçirmesinden sonra örgütün eğitim bakanı yapıldığını söyledi.



Bir süre sözde eğitim bakanlığı yapan Al Sumaidai, daha sonra da sözde adalet bakanlığı yaptığını kaydetti.



Örgütte lider hatta "halife" konumunda bir kişi olabileceğini hissettiğini bildiren Al Sumaidai, o dönem halifenin yardımcısı konumundaki kişinin kendisinin emrine verildiğini anlattı.



ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ



Avukat eşliğinde yaklaşık 6 saat ifade veren Al Sumaidai, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan etti. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörist Al Sumaidai’nin Türk güvenlik güçlerince Türkiye’de yakalandığını açıklamıştı.

