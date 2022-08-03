SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında bir tutuklama

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da üç ayrı cemevine saldırı soruşturmasında bir kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haberler 03.08.2022 - 23:13 | Son Güncelleme : 03.08.2022 - 23:15

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında bir tutuklama

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Ankara'da cemevi saldırısı | İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Son dakika haberi! Ankara'da üç ayrı cemevine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliden Ahmet Ozan K. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Ahmet Ozan K., Ç.C.B. ve B.G, Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Burada sorgulanan şüphelilerden saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen Ahmet Ozan K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara'da 30 Temmuz'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırı düzenlenmişti. Aracıyla Eskişehir'e kaçmak isteyen şüpheli Ahmet Ozan K., Ankara'ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Ahmet Ozan K. ile irtibatlı oldukları belirlenen Ç.C.B. ve B.G. de gözaltına alınmıştı.

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