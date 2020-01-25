SON DAKİKA HABERİ: BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ertelendi
SON DAKİKA HABERİ: Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya'da can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.
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