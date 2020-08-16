SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'a tepki

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarını Twitter hesabından paylaştığı İngilizce mesajla değerlendirdi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mesajında, "Joe Biden tarafından yapılan Türkiye analizi saf bir cehalete, kibire ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Ama hala deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun deneyin. Bedelini ödersiniz" ifadelerini kullandı.

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