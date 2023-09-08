SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır’da bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

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Diyarbakır’da bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı.



Açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi.



Sosyal medya hesabından gelişmeyi duyuran Bakan Yerlikaya, R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin adreslerinde yapılan aramalarda, paylayıcı maddeler, roketatar başlığı ve silah bulunduğunu söyledi.