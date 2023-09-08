SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır’da bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Son dakika haberi!
Diyarbakır’da bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı.
Açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi.
Sosyal medya hesabından gelişmeyi duyuran Bakan Yerlikaya, R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin adreslerinde yapılan aramalarda, paylayıcı maddeler, roketatar başlığı ve silah bulunduğunu söyledi.
Bakan Yerlikaya, “Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum.” dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Son Dakika Haberleri