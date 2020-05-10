SON DAKİKA HABERİ: El Bab şehir merkezinde terör saldırısı: Bir ağır 11 sivil yaralandı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin El Bab şehir merkezinde gerçekleştirdiği bombalı saldırıda biri ağır 11 sivilin yaralandığını duyurdu.

10.05.2020 - 21:11 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 21:35

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin El Bab şehir merkezindeki bombalı saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı."

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