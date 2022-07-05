SON DAKİKA HABERİ: Hakkari Derecik'te kazada yaralanan asker şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari/Derecik bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler'in hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın şehit olduğunu duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.07.2022 - 23:58 | Son Güncelleme : 06.07.2022 - 00:55

SON DAKİKA HABERİ: Hakkari Derecik'te kazada yaralanan asker şehit oldu

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Son dakika haberi! Hakkari'nin Derecik bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Derecik bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler'in hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, hastanede tedavisine başlanan Gürler'in tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu duyurularak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Er Yusuf Gürler için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." notuyla yayımlanan mesajda, şehit Gürler'in fotoğrafına da yer verildi.

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