Hayvanların korunmasına ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edildi

Düzenlemeyle, hayvanların ‘mal’ ya da ‘eşya’ olarak değil ‘canlı’ olarak korunması amaçlandı.



Nesli yok olmak üzere olan bir hayvanı öldürenlere 1 yıldan 5 yıla kadar, bir hayvan neslini yok edenlere 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.



Evcil bir ev hayvanını öldürenler 6 aydan 4 yıla kadar, hayvanlara işkence edenler 6 aydan 3 yıla kadar ve hayvanları dövüştürenler ise 3 aydan iki yıla kadar hapisle cezalandırılacak.



Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldıracak.



Evcil hayvanını sokağa bırakanlara 2 bin lira para cezası verilecek.



Tehlikeli türleri satın almak ve beslemek yasaklanacak.



Pet shoplarda kedi köpek bulundurulamayacak, satışlar katalog üzerinden gerçekleşecek.



Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere doğal yaşam parkı kurma imkanı verilecek.

