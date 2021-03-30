SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'nda görev değişimleri devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ardından Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya da görevden alındı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 30.03.2021 - 00:29 | Son Güncelleme : 30.03.2021 - 01:11

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı

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Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi kapsamında görevden alındı.

Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı. Duman son olarak Morgan Stanley Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü'ydü.

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