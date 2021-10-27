SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın planlanan görüşmesi öncesi olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde duruldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 22:58 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 22:59

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde duruldu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...