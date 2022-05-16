SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.05.2022 - 23:18 | Son Güncelleme : 16.05.2022 - 23:26

SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

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Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuğunu, 'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini bildirdi.

Stoltenberg, Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirten Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli" dedi.

Stoltenberg, "böyle tarihi bir zamanda" birlikte olunması gerektiğini kaydetti.

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