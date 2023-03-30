SON DAKİKA HABERİ: SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 100 saate çıkarıldı

Son dakika haberi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının fazla mesai ücretlerine ek zam yapıldı.

Düzenlemeyle SGK çalışanları, 3 ay süreyle bütçede belirlenen fazla mesai ücretinin 10 katı kadar fazla mesai ücreti alabilecek.

SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre SGK çalışanları Nisan-Haziran döneminde saat başına 54 lira fazla mesai ücreti alabilecek.



Böylece 100 saat fazla mesai süresini dolduran bir çalışanın aylık fazla mesai ücreti 5400 lirayı bulacak.



Düzenleme, EYT işlemlerinden kaynaklı yoğunluk nedeniyle yapıldı.



SGK çalışanlarının fazla mesai ücreti, ocak ayında yapılan düzenleme ile 5 katına çıkarılmış ve ayda 50 saat fazla mesai ücreti almalarına imkan sağlanmıştı.



Yeni düzenleme ile saatlik fazla mesai ücretiyle bir ayda yapilabilecek fazla mesai süresi de artırılmış oldu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

