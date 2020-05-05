SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüs: Can kaybı 59 arttı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Bakan Koca'nın sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre Türkiye'de corona virüs nedeniyle can kaybı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi.

5 Mayıs 2020'ye ait son verilere göre 33 bin 283 kişiye daha test yapıldı ve bin 832 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 129 bin 491 oldu.

İyileşen sayısının yeni vaka sayılarından fazla olması bugün de devam etti. 5 bin 119 hasta daha iyileşti. Toplam iyileşen sayısı da 73 bin 285'e yükseldi.

TOPLAM TEST SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı'nın paylaştığı son verilere göre corona virüs salgınında şimdiye kadar Türkiye'de yapılan test sayısı 1 milyon 204 bin 421 oldu.

Bakan Koca verileri paylaştığı mesajında "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız" ifadelerine yer verdi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...