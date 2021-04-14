SON DAKİKA HABERİ: Vaka oranı en çok artan ve azalan iller açıklandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımdan 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı haritasında en çok artış gösteren illere dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

''100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde''