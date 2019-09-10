Son dakika haberi!
İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir lisede çıkan ufak çapta yangın paniğe neden oldu.
Yenidoğan'da bir lisede elektrik tesisatında çıkan yangın nedeniyle okula itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Öğrenciler dışarı çıkarılırken itfaiye kısa sürede yangını söndürüldü.
Yangın nedeniyle paniğe kapılarak gözyaşlarına boğulan bir kız öğrenci, olay yerindeki ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.
Olaya tanık olan bir vatandaş, “Öğretmenlerimiz tedbirli olduğu için çocukları hemen çıkartmışlar, sıkıntılı bir şey yok. Geçiyordum buradan ufak bit hareketlilik gördüm. Söndürdüler, sıkıntı yok” dedi.