Son dakika haberi! Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

"Bu 49. günüm. 49.günümde 105. mitingimiz. İlk defa bir seçimin kaybedeni olmayacak 81 milyon kazanacak. Tayyip Erdoğan bile kaybetmeyecek.

Ben annelere söz veriyorum; çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Onlara matematik, yabancı dil öğreteceğiz. Onları FETÖ benzeri tarikatların yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz.

Kimsenin başörtsüne, sağcı mı solcu mu olmasına bakmayacağız.

Erdoğan'ın çıraklığı fena değildi, ama ustalığı berbat. Bu usta değil, çakma usta, çakma usta. Sen nasıl dünya liderisin. Senin cesaretin mi yok, bilgin mi yok, gel karşıma Erdoğan gel.

Namus sözü veriyorum, devletin yaptığı yardımları kesmeyip temmuz ayında 100 lira zam yapacağım.

Bakanlar Kurulu'nu sadece Cumhuriyet Halk Parti'den yapmayacağım. Her partiden isim olacak.

Cumnhurbaşkanı olduğumda pasoligi kaldıracağım, Suriye'ye büyükelçi atayacağım, barış politikalarıyla 4 milyon Suriyeliyi davulla zurnayla uğurlayacağız.

Askeri okullarda FETÖ'cü var kapadım diyor, hakimlerin savcıların da 3'te biri FETÖ'cü, o zaman hukuk fakültelerini de kapat. Böyle kafa olmaz.

Etnisiteye, cinsiyete, inanca bakılmayacak, sadece liyakata bakılacak. 3600 ek göstergeyi 100 gün içinde vereceğiz, söz."