SON DAKİKA: Muş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muş'un Korkut ilçesinde saat 11.47’de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 11.15 kilometre derinliğinde olan deprem, Korkut’un yanı sıra çevre ilçeler ile Bitlis’in Güroymak ilçesinde de hissedildi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü olarak duyurdu.



DEPREM ANINDA NE YAPMALI?