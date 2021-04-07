SON DAKİKA: TRT'de darbe bildirisini okutan yarbay Ümit Gençer'in cezası belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: 15 Temmuz'da darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Anadolu Ajansı 07.04.2021 - 12:51

SON DAKİKA: TRT'de darbe bildirisini okutan yarbay Ümit Gençer'in cezası belli oldu
TRT spikeri Tijen Karaş

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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'e, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği'nin komutanı eski binbaşı Osman Koltarla müebbet hapis cezası aldı.

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