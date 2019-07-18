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Van'da kent merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Özalp ilçesi Sürüyolu Mahallesi saat 12.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Yasa dışı yollarla yurda giriş yapan göçmenleri taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Minibüs, taklalar atarak yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlandı.
Can pazarının yaşandığı kazada, araçtakilerin bazıları dışarı fırladı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada 17 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından göçmenlerin cansız bedenlerinin morga kaldırılacağı belirtildi.
Ölenlerin kimlik tespiti ve uyruklarının belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.
VALİ: ÖLENLER ARASINDA KADIN VE ÇOCUKLAR VAR
NTV'ye konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Ölenlerin uyrukları henüz belli değil. Afganistan, Pakistan, Bangladeşli olabileceğini değerlendiriyoruz. Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar da var" dedi.