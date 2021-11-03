SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız iddialar hakkında suç duyurusu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı '#ölmüş' etkiketi ile sosyal medyadan paylaşım yapanlar hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

Bugün Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili manipülatif iddialarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın internet ortamında devriye faaliyetleri yürüttüğü hatırlatıldı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN SUÇ DUYURUSU

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.



Erdoğan'ın avukatının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede şunlar kaydedildi:

"Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde trendtopic olan #Recep Tayyip Erdoağn ve #ölmüş başlıkları altında çok sayıda twitter kullanıcısı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulmuştur. Anılan paylaşımlar ile Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiğinden anılan paylaşımlar ile anılan paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yütürülerek kamu davası açılmasına talep etme zarureti hasıl olmuştur."