Muğla'nın Marmaris ilçesinde, günübirlik turda su almaya başlayan tekne tahliye edildi.



10 yolcu ve 4 mürettebat ile Marmaris'ten tura çıkan "Amedus" isimli tekne, açıldıktan bir süre sonra su almaya başlayarak yardım talebinde bulundu.



İhbar üzerine Kumlubük mevkisine hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede bulunan diğer tur teknelerini de ikaz ederek, yolcuların başka bir tekneye transfer edilmesini sağladı.



Ekipler tarafından "Amedus" isimli teknede yapılan incelemede ise egzoz çıkışı soğutma suyunu tekne içine alması sebebiyle sintinenin dolduğu belirlenip, tekne içine su girişi engellenerek su tahliyesi yapıldı.



Tekne, batma tehlikesinin önlenmesinin ardından Sahil Güvenlik botu tarafından yedeğe alınarak Marmaris Limanı'na çekildi.

