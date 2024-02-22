Şükür secdesi nedir, nasıl yerine getirilir?

Şükür secdesinin anlamı ve yapılışı zaman zaman gündeme geliyor. Peki, şükür secdesi nedir, nasıl yerine getirilir? İşte Diyanet'in şükür secdesi hakkında verdiği bilgiler...

Şükür secdesi nedir, nasıl yerine getirilir?

Bir nimete kavuşan veya bir sıkıntıdan kurtulan Müslümanın, şükrünü yerine getirmek maksadıyla Allah rızası için yaptığı secdeye ‘şükür secdesi’ denilir. Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) bir şeye sevindiğinde veya sevindirici bir haberle müjdelendiğinde Allah’a şükretmek için secde ettiği rivâyet edilmiştir (Ebû Dâvûd, Cihâd, 172 [2774]; Tirmizî, Siyer, 25 [1578]).

Bu secdelerin abdestli olarak yapılacağı konusunda bir hadis bulunmamaktadır. Bazı fakihler namaza kıyas ederek abdesti gerekli görmüşlerdir.

Şükür secdesi şöyle yapılır: Kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varılır, secdede iken tesbîhâtta bulunduktan sonra Allah’a hamd ve şükredilip yine tekbir alarak ayağa kalkılır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/119).

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