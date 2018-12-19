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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenen Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme ve Analiz Çalıştayı'na katıldı.
Burada yaptığı konuşmada terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Soylu, bu yıl 347 terör eyleminin gerçekleştirilemeden engellendiğini bildirdi.
Solylu sınırötesi operasyonların önemine işaret ederek "Artık tehlikeyi kendi sahamızda karşılamıyoruz" ifadesini kullandı.
YPG'ye verdiği destek üzerinden ABD'yi de eleştiren Soylu, "Senin müttefikliğine yazıklar olsun" diye konuştu.