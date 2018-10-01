İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler bir anda büyüyerek çatıyı sardı. O esnada içeride bulunan iki engelli kardeş alevlerin arasında mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
İçeriden çıkarılan kardeşler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kardeşlerden biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti.