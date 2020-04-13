Şüpheli ölümlere Adli Tıp Kurumu'nda corona virüs testi

Hastane dışında gerçekleşen ve corona virüs (Covid-19) şüphesi taşıyan ölümler, savcıların talepleri doğrultusunda Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. Corona virüs testi yapılan cenazelerde, pozitif sonuç alınanlar Sağlık Bakanlığı verilerine ekleniyor.



SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİNİN BİR KISMI BU TESTLERDEN



Sağlık Bakanlığı’nın düzenli olarak açıkladığı, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısıyla ilgili verilerin bir kısmının da Adli Tıp Kurumu’ndan geldiği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre hastaneler dışında corona virüs şüphesiyle ölen hastalara, savcıların talepleri üzerine Adli Tıp Kurumu test yapıyor. Sonuçları pozitif çıkan cenazelerle ilgili veriler Sağlık Bakanlığı’na bildirilerek, kayıtlara giriyor.



Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen ve şüpheli cenazelerle ilgili corona virüs testinin, diğer hastalarla aynı şekilde yapıldığı öğrenildi. Buna göre corona virüs için cenazeden örnekler alınıyor. Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarında alınan örneklere inceleniyor. Ölen kişide corona virüs olup olmadığı belirlendikten sonra, sonuçlar Sağlık Bakanlığı’na bildiriliyor.