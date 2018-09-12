Türkiye'nin değişik illerindeki birliklerden gönderilen aralarında obüs, mühimmat yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kent merkezinden geçen askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.