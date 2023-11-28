Suriye’de 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde, saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye’de 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Suriye’nin kuzeyindeki bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerin saldırı hazırlığı yaptığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, “Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.” ifadelerine yer verildi.

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