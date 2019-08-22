Antalya’nın Alanya takla atan otomobildeki kadın sürücü ile ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza Zamanoğlu Caddesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya seyir halinde olan Şengül Barutçu’nun (42) kullandığı otomobil, belirlenemeyen bir nedenden dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma, ardından yolun kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak takla attı. Takla atarak hurda yığına dönen araçta sürücü Şengül Barutçu ile otomobilde yolcu olan Adem Yiğit (42) ve Şengül Barutçu’nun çocukları 8 yaşındaki Y. B. ve 6 yaşındaki O. B. Yola savruldu. Araçtaki LPG tankının da yola fırladığı görüldü.

Kazada Şengül Barutçu ağır yaralanırken savrulan diğer yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Adem Yiğit ile 2 çocuk hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.