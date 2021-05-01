Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.



Beyoğlu Tarlabaşı'ndan sloganlar eşliğinde toplanan bir grup da Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Polis bariyerlerini devirerek Galatasaray Meydanı girişine gelen eylemcilere polis müdahale etti. Eylemciler polis tarafından gözaltına alındı.

Kurtuluş'tan Osmanbey istikametine yürümek isteyen gruplar da gözaltına alındı. Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

