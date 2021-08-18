Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı

İstanbul Taksim'de tarihi şamdanı çalarak hurda fiyatına satan zanlı yakalandı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Hakan Habip K.’nin iş yerinden çıktığını gören hırsız, bir süre bekledikten sonra adeta örümcek adam gibi tırmanarak dükkana girdi.



Çalacak bir şey bulamayınca pirinçten yapılma yaklaşık 2 metre boyundaki tarihi şamdanı çalarak kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerasına inceledi.

Yapılan incelemede hırsızın emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan Yasin B. olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hırsız Y.B. yaşanan kovalamaca sonucunda yakalayarak gözaltına alındı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Y.B. yapılan ilk sorgusunda tarihi şamdanı Bostan Mahallesi Şirket Sokak içerisinde bulunan C.G. isimli şahsa bin 600 TL’ye sattığını söyledi.

SATIN ALAN KİŞİ TESLİM ETTİ

Bunun üzerine adrese giden polis ekipleri, C.G. ile yaptığı görüşmede 11 parça halinde şamdanı alarak sahibine teslim etti.

