Kilis'te, Suriye uyruklu Ahmet Haculi idaresindeki Suriyeli işçilerin bulunduğu panelvan, Elbeyli-Oğuzeli kara yolunun Termincik köyü yol ayrımında devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Kilis'te, Suriye uyruklu tarım işçilerini taşıyan panelvanın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Kilis'te, Suriye uyruklu Ahmet Haculi idaresindeki Suriyeli işçilerin bulunduğu panelvan, Elbeyli-Oğuzeli kara yolunun Termincik köyü yol ayrımında devrildi.