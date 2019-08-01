Kilis'te, Suriye uyruklu Ahmet Haculi idaresindeki Suriyeli işçilerin bulunduğu panelvan, Elbeyli-Oğuzeli kara yolunun Termincik köyü yol ayrımında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.