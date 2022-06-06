Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman sona eriyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı bin 800 sözleşmeli personel alımı yapacak.

İlana göre, alınacak personel dağılımı ise şu şekilde:



"523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi."

TERCİHLER DEVAM EDİYOR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak toplam bin 800 sözleşmeli personel alımı için tercihler 2-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılabilecek.