Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman sona eriyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı bin 800 sözleşmeli personel alımı başvuruları  2-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılabilecek.

Haberler 06.06.2022 - 11:32

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman sona eriyor?

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ve Orman Bakanlığı bin 800 sözleşmeli personel alımı yapacak.

İlana göre, alınacak personel dağılımı ise şu şekilde:

"523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi."

TERCİHLER DEVAM EDİYOR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak toplam bin 800 sözleşmeli personel alımı için tercihler 2-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılabilecek. 

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