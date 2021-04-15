Tarlada çalışırken eşini öldürüp intihara kalkıştı

Samsun'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Örenç, tarlada çalışırken eşi Sema Örenç'i tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Başından yaralanan Örenç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA 15.04.2021 - 15:49 | Son Güncelleme : 15.04.2021 - 16:00

Tarlada çalışırken eşini öldürüp intihara kalkıştı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Mehmet Örenç (51), tarlada çalıştıkları esnada eşi Sema Örenç'i (51) tüfekle vurarak öldürdü ve ardından intihara kalkıştı.

Olay, sabah saatlerinde Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Örenç, birlikte tarlada çalıştığı eşi Selma Örenç'e tüfekle ateş etti. Önenç, ardından silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Selma Örenç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Örenç ise Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Örenç, buradaki ilk müdahalenin ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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