TBMM Başkanı Şentop'tan corona virüs açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te corona virüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin konuştu.

''GİRİŞTE TERMAL KAMERA DÜŞÜNÜYORUZ''

TBMM Başkanı Şentop, basın mensuplarının "Meclis'e termal kamera konulacağı söyleniyor" şeklindeki sorusuna, "Evet, girişte termal kamera düşünüyoruz" cevabını verdi.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:



''Termal kamera da olabilir ama ziyaretçi girişi ile ilgili sınırlamalar olduğu takdirde ona ihtiyaç kalmayabilir.

''BİRAZ MESAFELİ TEMAS ÖNERİYORUM''



Biraz mesafeli temas öneriyorum. Bana bir şey olmaz şeklinde bir yaklaşım var. Karşı tarafa zarar verme imkanı olabilir. Herkesin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre hareket etmesinde fayda var. Dikkatli hareket edersek daha kolay bir şekilde atlatırız bu süreci. Gerekli olursa ilave tedbirler alabiliriz.''