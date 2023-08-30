TEKNOFEST İzmir ne zaman ve nerede yapılacak? (2023 TEKNOFEST İzmir tarihi)

2023 TEKNOFEST İzmir'in ne zaman yapılacağı, havacılık ve uzay meraklıları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyon olan TEKNOFEST'in İzmir'de yapılacağı tarih merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



2023 TEKNOFEST İZMİR NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?



2023 TEKNOFEST İzmir, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'E KİMLER KATILABİLİYOR?



TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali'ne yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabiliyor. Yalnızca 13 yaşından küçük ziyaretçiler etkinlik alanına ebeveynleri ya da öğretmenleri ile girebiliyor.