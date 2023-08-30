TEKNOFEST İzmir ne zaman ve nerede yapılacak? (2023 TEKNOFEST İzmir tarihi)

TEKNOFEST İzmir için geri sayım başladı. Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST için tarih araştırmaları sürüyor. Ülkemizde birçok şehirde gerçekleşen TEKNOFEST'in sıradaki durağı İzmir olacak. Peki, 2023 TEKNOFEST İzmir ne zaman ve nerede yapılacak?

TEKNOFEST İzmir ne zaman ve nerede yapılacak? (2023 TEKNOFEST İzmir tarihi)

2023 'in ne zaman yapılacağı, havacılık ve uzay meraklıları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyon olan TEKNOFEST'in İzmir'de yapılacağı tarih merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

2023 TEKNOFEST İZMİR NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

2023 TEKNOFEST İzmir, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST İzmir ne zaman ve nerede yapılacak? (2023 TEKNOFEST İzmir tarihi) - 1

TEKNOFEST'E KİMLER KATILABİLİYOR?

TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali'ne yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabiliyor.

Yalnızca 13 yaşından küçük ziyaretçiler etkinlik alanına ebeveynleri ya da öğretmenleri ile girebiliyor.

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