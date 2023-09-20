TEKNOFEST izmir ne zaman yapılacak? 2023 TEKNOFEST İzmir etkinliği için geri sayım

Havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali (TEKNOFEST) İzmir için tarih araştırmaları başladı. Teknoloji yarışmalarının ve daha birçok etkinliğin düzenlendiği TEKNOFEST'in sıradaki durağı İzmir olacak. Etkinliğe katılmak isteyen binlerce genç ise TEKNOFEST İzmir'in nerede düzenleneceğini sorguluyor. Peki, 2023 TEKNOFEST izmir ne zaman ve nerede yapılacak?

TEKNOFEST izmir ne zaman yapılacak? 2023 TEKNOFEST İzmir etkinliği için geri sayım

2023 yılı etkinliği son sürat sürmeye devam ederken, festivalin durağı tarihi merak ediliyor. Yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabildiği ve birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliğin düzenleneceği TEKNOFEST İzmir'e kısa bir zaman kaldı. Peki, TEKNOFEST izmir ne zaman ve nerede yapılacak?

2023 TEKNOFEST İZMİR NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

2023 TEKNOFEST İzmir, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'E KİMLER KATILABİLİYOR?

TEKNOFEST ve Uzay Festivali'ne yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabiliyor.

Yalnızca 13 yaşından küçük ziyaretçiler etkinlik alanına ebeveynleri ya da öğretmenleri ile girebiliyor.

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