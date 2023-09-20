TEKNOFEST izmir ne zaman yapılacak? 2023 TEKNOFEST İzmir etkinliği için geri sayım

2023 yılı TEKNOFEST etkinliği son sürat sürmeye devam ederken, festivalin İzmir durağı tarihi merak ediliyor. Yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabildiği ve birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliğin düzenleneceği TEKNOFEST İzmir'e kısa bir zaman kaldı. Peki, TEKNOFEST izmir ne zaman ve nerede yapılacak?



2023 TEKNOFEST İZMİR NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?



2023 TEKNOFEST İzmir, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.



TEKNOFEST'E KİMLER KATILABİLİYOR?



TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali'ne yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabiliyor.



Yalnızca 13 yaşından küçük ziyaretçiler etkinlik alanına ebeveynleri ya da öğretmenleri ile girebiliyor.

