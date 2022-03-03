Telefon dolandırıcılarının son kurbanı eski bakan: 20 gün boyunca tehdit ve hakaretlerle yaşadım

İstanbul Bebek'te 79 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Demirel'in 10 günde 10 milyon, ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın da 500 bin lira ve altınlarını alan telefon dolandırıcılarının son kurbanı Eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu oldu.



82 yaşındaki eski bakan, kendisini arayan ve savcı ile polis numarası yapan dolandırıcılara bankalardaki tüm birikimini kaptırdı. Eski bakan, az daha oğluna ait İstanbul Sarıyer İstinye'de lüks bir sitede yaklaşık 15 milyon liralık dairesini de dolandırıcılara devrediyordu. Evin satışı vekalette sorun çıkınca yapılamadı. Köylüoğlu, avukatı aracılığıyla güvenlik güçlerine sunduğu şikayet dilekçesinde nasıl dolandırıldığını ve yaşadığı kabus dolu 20 günü anlattı.



DEVLET ADINA YÜRÜTÜLEN OPERASYONDA KİMLİĞİNİZ KULLANILDI



Sabah gazetesinin haberine göre, kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Galip Öztürk olarak tanıtan bir kişi ve daha sonra devreye giren kişiler, 'Devlet adına yürütülmekte olan bir operasyon sırasında sizin kimlik bilgileriniz kullanıldı. Bu durumun farkındayız. Bu kişileri yakalamak üzere operasyon gerçekleştireceğiz. Sizden yardım talep ediyoruz' dediklerini ve kendisinin de kabul ettiğini söyledi.

Eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu

"PARALARIMIN SERİ NUMARALARI ALINACAKMIŞ"



Köylüoğlu ifadesinde, "Bana, 'Ben emir verinceye kadar internet bankacılığını kullanma' dediler. Kendisini Antalya Asayiş Şube Başkomiseri İhsan Demir olarak tanıtan dolandırıcı ise, operasyondan sonra zararımın örtülü ödenekten giderileceğini, can ve mal güvenliğimin devlet garantisinde olduğunu söyledi. Benim vereceğim paraların seri numaraları alınacak, operasyon yapılacak kişilere yem olarak gönderilecekmiş. Suçlular operasyonla suçüstü yakalanacak ve operasyon bittiğinde zararımı tazmin edeceklerini söylediler" dedi.

"KİMLİK NUMARAMIN SON 3 HANESİNİ DEĞİŞTİRECEKLERDİ"



Dolandırıcıların kimlik numarasının son 3 hanesini güvenlik amacıyla değiştirileceğini söylediklerini belirten Köylüoğlu, "Banka hesaplarımdan bilgim, iznim olmadan Ferhat Söğütlü ve Yusuf Yıldırım isimli kişiler internet bankacılığı üzerinden vadeli hesapları kapattırdı. Bana ait hesaplar arasında aktarma yaparak yine vadeli döviz hesabını da liraya çevirttirerek havale yaptılar" ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARA HESABI AÇMIŞLAR



Eski bakan ayrıca üzerine kripto para alım satım işlemlerine aracılık eden bir siteden hesap açtıklarını ve paraları buraya havale ettiklerini söyledi.

Eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu ifadesinde olayın ayrıntılarını anlattı.

"TELEFONUMU KENDİLERİNİNKİYLE EŞLEŞTİRDİLER"



Telefonuna yapılan müdahalelerle internete girmesinin önüne geçildiğini söyleyen Köylüoğlu, "Banka hesabımdan para çıkışı yapılınca bana mesaj geliyordu ancak, telefonumu bu kişilerle eşleştirdiğim için hesap hareketlerimdeki işlem bilgilendirmesi benim telefonlarıma gelmiyordu. Hatta telefonum bozuldu ve yeni telefon almak zorunda kaldım. Beni şifre değişimi için 2 kez bankaya gönderdiler" dedi.

"20 GÜN BOYUNCA TEHDİT VE HAKARETLERLE YAŞADIM"



20 gün boyunca kendisinin ve yakınlarının bilgileriyle tehdit ve hakaretlerle yaşadığını belirten Eski Bakan Köylüoğlu, "20 gün boyunca bu şekilde yaşadım. Bu süreç boyunca İzmir Foça'da tek başıma yaşıyordum. Kimseden yardım alamadım. Kurdukları baskıyla, sağlıklı kararlar vermeme engel oldular" ifadelerini kullandı.

SAAT BAŞI 'ALO'



Köylüoğlu, dolandırıcıların bir telefonunu sürekli açık bırakmasını söyledilerini, eğer telefon kapanırsa, saat başlarında arayıp 'Alo' demesi gerektiğini söyledi.

"KAPI VE PENCERELERİ KAPATTIRDILAR"



Köylüoğlu ifadesinde, "Evimin pencere ve kapılarını kapatmamı, evde oturmamı söyleyen bu kişilerin aralıksız bir şekilde kontrolü ve baskısı altında kaldım. Oğlumun üzerine olan Sarıyer'de lüks bir sitede bulunan ev, bu kişilerin belirleyeceği kişilere satışını yapmam için beni zorladılar. Bu sebeple İstanbul'a Sarıyer Tapu Dairesi'ne gittim. Vekalette sorun çıkınca gerçekleşmedi ve oğlumun yanına gittim" dedi.